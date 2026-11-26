Le previsioni meteorologiche svolgono un ruolo fondamentale nell’organizzazione di eventi all’aperto, come i concerti. Conoscere le condizioni atmosferiche permette sia agli organizzatori sia al pubblico di pianificare in modo più sicuro e consapevole la partecipazione agli spettacoli.
giovedì, 26 novembre 2026
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Concerti e festival in programma
Nov27
venerdì 27 Novembre 2026
Enrico Brignano “Bello di Mamma” Indoor
Gran Teatro GEOX - Padova
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Pro Sesto Giovanili - 28/11/2026
Stadio Ernesto Breda - Sesto San Giovanni
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Castello Volante - Sabato
CASTELLO DE' MONTI - Corigliano d'Otranto
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
MARTIN PARR
Spazio Varesina 204 - Milano
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
BANKSY - STREET IS THE MUSEUM
Palazzo Barolo - Via delle Orfane, 7/A - Torino
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Club Milano (Corsico) | Campionato 2019 vs. Seguro + Campionato 2016/17 vs. Virtus Abbiatense
Centro Sportivo "Sport Time" - Corsico (Milano)
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Programma gare ore 14:00
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
CAMPIONATI FIGC - ATTIVITÀ DI BASE
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
CLUB MILANO SSD - CASATESE MERATE | CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE
Pero Sporting Club - Pero (Milano)
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Programma gare ore 15:30
Centro Sportivo Accademia I.C. - Milano
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
SAE Scientifica-Soevis Legnano - Siaz Basket Piazza Armerina
Soevis Arena - Castellanza (Varese)
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Davide Boosta Dileo
Coro di Santa Pelagia - Torino
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Milano HC Prospects vs H.C. Valpellice Buldogs
Fiera Ice Arena - Rho
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Ludovico Einaudi
Teatro Dal Verme - Milano
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Marco Mengoni - Residency Allo Sbagliato
Allo Sbagliato - Teatro Principe - Milano
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Je vous aime
Auditorium Dialma Ruggiero - La Spezia
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
VALENTINA PERSIA - NATA CON LA GUÊPIÈRE
Teatro Clerici - Brescia
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Davide Boosta Dileo
Coro di Santa Pelagia - Torino
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
Cesare Cremonini - AMATOUR
Unipol Arena - Casalecchio di Reno (Bologna)
Nov28
sabato 28 Novembre 2026
ANNA | MILLION DOLLAR BABE TOUR 2026
Vitrifrigo Arena - Pesaro
CONCERTI E FESTIVAL NEL MONDO
Ludovico Einaudi at Teatro dal Verme (26 Nov 26)
Teatro dal Verme, Via San Giovanni Sul Muro, 2, 20121, Milan,
Fiorella Mannoia at Pala De Andrè (26 Nov 26)
Pala De Andrè, Viale Europa 1, 48100, Ravenna, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (26 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Mil
Inoki L'Elfo Danno Il Turco and DJ Brush at Casilino Sky Pa
Casilino Sky Park, Viale della Bella Villa , 106, 00172, Rome\
Sick Tamburo at Lattepiù (27 Nov 26)
Lattepiù, Via Giuseppe di Vittorio, 38, 25125, Brescia, Ital
Gigi D'Alessio at Kioene Arena (27 Nov 26)
Kioene Arena, Via San Marco, 53, 35129, Padua, Italy
Amari at Argo16 (27 Nov 26)
Argo16, via delle Industrie 27/5, 30175, Marghera, Italy
Amore audio Enea Pascal Kode 9 Leonar Mad Professor Maria
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (28 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Mil
Modena City Ramblers at Vidia Rock Club (28 Nov 26)
Vidia Rock Club, Via S. Vittore, 1130, 47522, Cesena, Italy
Mellow Mood at Tunnel (28 Nov 26)
Tunnel, Via del Chionso, 20/G, 42100, Reggio Emilia, Italy
wrongonyou at Coopera (28 Nov 26)
Coopera, 42 Corso Garibaldi, 70017, Putignano, Italy
Meganoidi at Zanzibar (28 Nov 26)
Zanzibar, Pineto, Italy
Belle and Sebastian at Orion Live Club (29 Nov 26)
Orion Live Club, 52 Viale J. F. Kennedy, 00043, Rome, Italy
Amore audio Kode 9 Leonar Mad Professor Populous and Reve
Sala Teatro, Monk, 35 Via Giuseppe Mirri, 00159, Rome, Italy
Venerus at BASE Milano (29 Nov 26)
BASE Milano, 34 Via Bergognone, 20144, Milan, Italy
Anna Oxa at Teatro Della Corte Ivo Chiesa (29 Nov 26)
Teatro Della Corte Ivo Chiesa, Piazza Borgo Pila, 42, 16129, G
Fasma at Gate Milano (29 Nov 26)
Gate Milano, Via Valtellina 21, 20139, Milan, Italy
Paola Turci at Santeria Toscana 31 (29 Nov 26)
Santeria Toscana 31, 31 Viale Toscana, 20136, Milan, Italy
Marco Mengoni at Allo Sbagliato - Teatro Principe (29 Nov 26)
Allo Sbagliato - Teatro Principe, Viale Bligny, 52, 20136, Mil
Il meteo di una città
Attraverso questo link puoi consultare le previsioni meteo di una località, secondo il sito OpenWeahaterMap.
Pianificazione e sicurezza
Per gli organizzatori, le previsioni meteo rappresentano uno strumento essenziale per gestire la logistica dell’evento. Sapere in anticipo se sono previste piogge, vento o temperature estreme consente di predisporre strutture protettive, pianificare percorsi sicuri e informare il personale addetto alla sicurezza. In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli organizzatori possono inoltre valutare modifiche agli orari o persino posticipare il concerto per tutelare la salute degli spettatori e degli artisti.
L’utilità delle previsioni meteo
Anche per il pubblico le previsioni meteo hanno grande utilità. Conoscere le condizioni del tempo consente di vestirsi adeguatamente, portare con sé attrezzature come impermeabili o cappelli, e pianificare spostamenti più sicuri. Questo accorgimento contribuisce a rendere l’esperienza del concerto più piacevole, evitando sorprese spiacevoli legate al maltempo e migliorando la fruizione dello spettacolo.
Conclusione
In sintesi, le previsioni meteorologiche non sono semplicemente un’informazione curiosa, ma uno strumento concreto di prevenzione e organizzazione per i concerti. Esse aiutano a garantire la sicurezza, ottimizzare la logistica e migliorare l’esperienza degli spettatori, dimostrando quanto la conoscenza del tempo possa influire positivamente sulla buona riuscita di un evento. (La redazione) CD E VINILI DISPONIBILI SU AMAZON.IT Iscriviti al canale Telegram di Musicletter.itIscriviti al canale WhatsApp di Musicletter.it
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