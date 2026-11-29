Il Grupo Compay Segundo di Buena Vista Social Club torna in Italia nel 2027 con il tour La Leyenda Continúa. Sono 14 gli appuntamenti in programma dal 28 febbraio al 31 marzo, da Conegliano a Bergamo. Sul palco anche Salvador Repilado Labrada, figlio di Compay Segundo, per celebrare i 120 anni dalla nascita del musicista cubano.
A 120 anni dalla nascita di Compay Segundo e a 30 anni dalla pubblicazione dell’album Buena Vista Social Club, il Grupo Compay Segundo torna in Europa nel 2027 con il tour La Leyenda Continúa. La tournée farà tappa anche in Italia, con 14 concerti nei teatri e nelle principali sale della penisola. Sul palco ci sarà anche Salvador Repilado Labrada, figlio del musicista cubano e oggi alla guida della formazione.
Dopo il successo delle date estive, il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club si prepara a tornare in Italia. Il nuovo tour europeo, intitolato La Leyenda Continúa, celebra due ricorrenze legate alla storia del suo fondatore: i 120 anni dalla nascita di Compay Segundo e il trentennale dell’album Buena Vista Social Club.
La tournée italiana comprende 14 appuntamenti, dal 28 febbraio al 31 marzo 2027. Il gruppo attraverserà diverse città, da Conegliano a Bergamo, passando per Firenze, Bologna, Napoli, Catania, Palermo, Milano e Roma.
Ecco il calendario completo degli appuntamenti italiani del tour La Leyenda Continúa.
Nato nel 1907 a Siboney, nei pressi di Santiago de Cuba, con il nome di Máximo Francisco Repilado Muñoz, Compay Segundo è stato una delle personalità più importanti della musica cubana.
La sua carriera attraversa due stagioni principali. La prima risale agli anni Quaranta e Cinquanta, quando si afferma con Los Compadres e il Conjunto Matamoros. La seconda arriva in età avanzata e lo porta all’attenzione del pubblico internazionale grazie al progetto Buena Vista Social Club.
Un passaggio decisivo avviene nel marzo 1996. Durante un viaggio all’Avana, il chitarrista e produttore Ry Cooder scopre il talento di Compay Segundo. Da quell’incontro nasce l’album Buena Vista Social Club, pubblicato nel 1997 e capace di vendere milioni di copie nel mondo.
Il progetto si amplia poi con l’omonimo documentario del 1999, diretto da Wim Wenders. Il film ottiene una candidatura agli Oscar e racconta la musica e i protagonisti della scena cubana. Recentemente, inoltre, è stato restaurato con l’aggiunta di immagini inedite.
Compay Segundo è scomparso nel 2003, ma la sua musica continua a trovare spazio sui palcoscenici internazionali. A custodirne il repertorio è il Grupo Compay Segundo de Buena Vista Social Club, formazione composta da nove musicisti e guidata dal figlio Salvador Repilado Labrada, direttore artistico e contrabbassista.
Al suo fianco c’è Hugo Garzón Bargalló, voce storica del gruppo e musicista alle maracas. Entrambi hanno condiviso con Compay Segundo il palco del celebre concerto alla Carnegie Hall di New York nel 1998.
La formazione porta avanti soprattutto il son, espressione fondamentale della tradizione musicale cubana. Il repertorio comprende brani come Chan Chan, Macusa e Sarandonga, entrati nel patrimonio della musica tradizionale dell’isola.
Tra i contributi più importanti di Compay Segundo figura anche l’invenzione dell’armónico, uno strumento a sette corde diventato una sua caratteristica distintiva. Il musicista contribuì inoltre a introdurre un insieme di clarinetti come elemento centrale nelle formazioni di son, arricchendone le possibilità timbriche.
Oltre a Salvador Repilado Labrada e Hugo Garzón Bargalló, il gruppo comprende altri sette musicisti, con ruoli che spaziano dalle voci alle percussioni, passando per chitarre e strumenti a fiato.
Ecco la formazione attuale:
Con La Leyenda Continúa, il Grupo Compay Segundo rinnova quindi il legame con la musica e il repertorio del suo fondatore. Un percorso che, a trent’anni dall’uscita di Buena Vista Social Club, prosegue attraverso le esibizioni dal vivo e il lavoro dei musicisti che ne custodiscono la tradizione. (La redazione)
✓ MUSICLETTER.IT è un sito indipendente di musica, cultura e informazione fondato nel 2005 da Luca D'Ambrosio © Tutti i diritti riservati - 29 Novembre 2026