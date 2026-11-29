Il trio europeo composto da Filippo Vignato, Yannick Lestra e Attila Gyárfás torna con Shared Matter, il nuovo album uscito il 30 ottobre 2026. Il disco celebra il decimo anniversario di Plastic Breath, l’apprezzato esordio pubblicato nel 2016, e prosegue il percorso di ricerca musicale condiviso dai tre artisti.

Un linguaggio musicale in continua evoluzione

Registrato e mixato in un’unica sessione a Budapest, nell’estate del 2026, Shared Matter comprende dieci tracce. Il lavoro mette al centro l’interazione spontanea tra i musicisti e un universo sonoro che intreccia influenze, atmosfere e sfumature emotive differenti.

Il trio concepisce la propria musica come un territorio ibrido, nel quale convivono dimensioni astratte e concrete. È uno spazio creativo comune, in cui le idee prendono forma attraverso il confronto e la relazione tra i componenti. La musica diventa così una materia da esplorare e modellare insieme, anche prima di essere suonata.

Improvvisazione, ricerca e ascolto reciproco

A partire da Aggregate Device, brano che apre il disco, Vignato, Lestra e Gyárfás agiscono come un unico organismo musicale. Le diverse componenti sonore si intrecciano, cambiano direzione e costruiscono un percorso in costante trasformazione.

Le dieci tracce alternano ritmi asimmetrici, melodie impressionistiche, trame elettroacustiche e improvvisazione radicale. Elementi contrastanti convivono senza seguire schemi rigidi, dando vita a un dialogo aperto tra rumore e melodia, caos e razionalità.

Alla base di questo approccio c’è una pratica condivisa, alimentata dalla disponibilità a mettere continuamente in discussione le proprie idee. Tuttavia, il punto di partenza resta soprattutto l’ascolto reciproco, elemento centrale nel processo creativo del gruppo.

Dieci anni di percorso condiviso

Il rapporto tra i tre musicisti si è sviluppato nel corso di un decennio attraverso domande, prospettive e interessi comuni. Shared Matter rappresenta quindi una nuova tappa di un percorso che non cerca risposte definitive, ma continua a interrogarsi sulle possibilità della musica e sulle direzioni ancora da esplorare.

Per il trio, ciò che conta è individuare nuove domande e proseguire la ricerca senza considerare un’idea necessariamente giusta o sbagliata. Una visione che trova riscontro nella natura aperta delle composizioni e nella libertà delle loro interazioni.

I concerti in Italia e in Europa

Nel corso degli anni, l’attività dal vivo ha portato il trio su numerosi palchi italiani ed europei. Tra le manifestazioni e i luoghi che hanno ospitato i musicisti figurano Novara Jazz, Crossroads, Musica Sulle Bocche, Cormons Jazz&Wine of Peace, Ferrara Jazz e Barga Jazz.

Il percorso comprende inoltre appuntamenti internazionali come Burghausen Jazzwoche, Enjoy Jazz Festival, 12Points Festival, Amsterdam Bimhuis e Belgrade Jazz Festival, oltre a Metastasio Jazz.

Con Shared Matter, Filippo Vignato, Yannick Lestra e Attila Gyárfás tornano dunque a sviluppare il proprio linguaggio comune. Un lavoro che celebra dieci anni di collaborazione e rilancia una ricerca musicale fondata sull’improvvisazione, sulla sperimentazione e sul confronto. (La redazione)

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