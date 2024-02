Il tour di Calcutta. Le date dei concerti del cantautore italiano

Il cantautore italiano Calcutta continua a sfidare gli schemi della musica indipendente con il suo ultimo album, Relax, pubblicato il 20 ottobre 2023 da Bomba Dischi.

Dopo il successo di Mainstream nel 2015 e il trionfante Evergreen del 2018, Calcutta prosegue il suo percorso fuori dagli schemi canonici del music business.

Il tour di Calcutta

Calcutta promette di mantenere alto il livello di eccellenza che lo ha reso un punto di riferimento nella scena musicale italiana. Il suo quarto album in studio, Relax, è destinato a far battere forte il cuore del pubblico, confermando la sua posizione come uno degli artisti più innovativi e amati del panorama musicale indipendente. (La redazione)