A Taylor Swift il Global Recording Artist 2023

Taylor Swift ha aggiunto un altro prestigioso riconoscimento al suo già impressionante palmarès, con l’IFPI che la nomina Global Recording Artist of the Year per il 2023. Questo premio, giunto all’undicesimo anno, è assegnato in base alle performance globali nei formati musicali digitali e fisici, spaziando dagli stream ai vinili, e copre l’intero corpo di lavoro dell’artista.

È il quarto trionfo per Taylor Swift in questa classifica, avendo già raggiunto la vetta nel 2014, 2019, 2022 e ora nel 2023. Il riconoscimento arriva a seguito di un eccezionale anno per l’artista americana, durante il quale tre dei suoi album – Midnights e le Taylor’s Version di Speak Now e 1989 – hanno dominato le classifiche, insieme al successo straordinario del suo Eras Tour, che ha amplificato la presenza del suo catalogo su piattaforme di streaming in tutto il mondo. Un esempio eclatante di questo fenomeno è la rinascita del brano Cruel Summer, pubblicato nel 2019 e recentemente salito in cima alle classifiche globali.

Nella classifica del Global Recording Artist of the Year 2023, le stelle del K-Pop Seventeen e Stray Kids si posizionano rispettivamente al secondo e terzo posto, consolidando l’anno straordinario per gli artisti coreani. Quattro altri gruppi K-Pop si sono affermati nella Top Ten, riflettendo la crescente influenza della musica coreana sulla scena globale. Inoltre, otto dei primi venti artisti del 2023 hanno fatto la loro prima apparizione in classifica.

Ecco la lista completa dei Top 20 Global Recording Artists del 2023:

Taylor Swift SEVENTEEN Stray Kids Drake The Weeknd Morgan Wallen TOMORROW x TOGETHER NewJeans Bad Bunny Lana Del Rey Ed Sheeran IVE SZA Eminem NCT DREAM Zach Bryan Travis Scott Kanye West Post Malone King & Prince

Le classifiche globali IFPI offrono un quadro completo delle performance musicali a livello mondiale, raccogliendo dati su streaming, download e vendite fisiche in ogni paese direttamente dalle etichette discografiche partecipanti. La metodologia IFPI, sviluppata in collaborazione con le etichette, riflette il successo commerciale globale combinando i risultati di vendite e streaming con l’economia di ciascun tipo di consumo a livello nazionale. (La redazione)