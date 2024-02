Boom dell’export musicale italiano: +20% di ricavi nel 2023

Oggi, 21 febbraio 2024, nel corso del convegno “La galassia della creatività digitale” del Ministero della Cultura, sono stati presentati i dati rivelatori dell’eccezionale crescita dell’export della musica italiana nel 2023. Secondo i dati forniti da Deloitte per FIMI, i ricavi dall’export musicale italiano hanno superato la cifra record di 26 milioni di euro, registrando un impressionante aumento del 20% rispetto all’anno precedente (2022).

Una rimonta iniziata nel 2020

Questi risultati straordinari segnano il terzo anno consecutivo di crescita costante, celebrando un percorso di rimonta iniziato nel 2020, quando i consumi di musica italiana a livello globale avevano subito una brusca frenata a causa della pandemia. In soli quattro anni, gli ammontare dei ricavi sono aumentati di oltre 15 milioni di euro, rappresentando un notevole incremento del 130% rispetto all’anno della crisi sanitaria mondiale.

La locomotiva di questa crescita è indubbiamente rappresentata dai ricavi digitali, che hanno visto un aumento significativo dell’11%, raggiungendo quasi i 21 milioni di euro. I dati degli ascolti in streaming delle canzoni sanremesi sono un chiaro indicatore di questa tendenza, con brani che dominano le classifiche globali su piattaforme audio e video, guidando il fenomeno di crescita esponenziale.

La playlist di Sanremo 2024 su Spotify

Un esempio lampante di questa affermazione è la playlist Sanremo 2024 su Spotify, che ha battuto ogni record, diventando la prima al mondo per ascolti e ascoltatori. Un trionfo che non si è limitato al giorno del lancio, ma ha continuato per l’intera settimana del Festival, generando un impressionante aumento del 10% degli ascolti di musica italiana sulla piattaforma rispetto al 2023. La Top Songs Debut Global di Spotify (9-11 febbraio 2024) è stata letteralmente dominata da sette canzoni sanremesi su dieci.

Ma anche YouTube

Non solo Spotify, ma anche YouTube ha risentito dell’ondata di successo della musica italiana, con cinque videoclip di Sanremo che hanno fatto il loro debutto nella “Global Charts” della piattaforma durante la settimana del Festival.

Tuttavia, la crescita dei ricavi non è stata limitata al mondo digitale, poiché i dati mostrano un aumento del 130% dei ricavi da royalties sull’estero derivanti da prodotti fisici, che hanno raggiunto la cifra di 1.5 milioni di euro. Le sincronizzazioni hanno segnato un notevole incremento del 124%, mentre i diritti connessi hanno registrato un aumento dell’11%. (La redazione)