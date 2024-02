Nuovo album per il cantautore statunitense Bruce Sudano

Il talentuoso cantautore statunitense Bruce Sudano è pronto a stupire il mondo con il suo ultimo capolavoro musicale, Talkin’ Ugly Truth, Tellin’ Pretty Lies, in uscita il primo marzo 2024. Con una carriera che spazia dalla sua adolescenza fino ad oggi, Sudano ha consolidato la sua posizione come uno dei grandi maestri delle storie d’amore, cuori spezzati, sofferenze e spiritualità.

Il percorso musicale di Sudano inizia a soli 13 anni, suonando nella sua prima band e continuando a formarne di nuove, ciascuna contribuendo al suo sviluppo artistico. Dai Silent Souls ai Brooklyn Dreams, il suo talento e la sua dedizione lo hanno portato a collaborare con artisti di fama mondiale come Donna Summer, Dolly Parton, Reba McEntire e i fratelli Michael & Jermaine Jackson.

Talkin’ Ugly Truth, Tellin’ Pretty Lies rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, un disco scritto e concepito interamente in Italia, a Milano, con l’eccezione del brano Under the Gun. In questo lavoro, Sudano affronta con coraggio le tensioni quotidiane, la vulnerabilità legata all’invecchiamento e la complessità della vita, cercando di bilanciare il passato e il futuro, ma vivendo appieno nel presente.

Uno dei momenti più toccanti dell’album è il duetto con la celebre Valerie Simpson nel brano Two Bleeding Hearts, un connubio di emozioni e passione che cattura l’essenza delle storie raccontate nelle canzoni di Sudano.

L’album, oltre a beneficiare della voce intima ed espressiva del cantautore, si distingue per una produzione post-moderna che fonde tradizione e innovazione, superando i confini musicali e mescolando varie texture sonore. Questa combinazione offre un’esperienza d’ascolto unica, con poesia, filosofia e storie che prendono vita attraverso la magia della musica.

Con Talkin’ Ugly Truth, Tellin’ Pretty Lies, in uscita il primo marzo 2024, Bruce Sudano dimostra ancora una volta di essere un narratore straordinario, regalando al suo pubblico un viaggio attraverso le sfumature più profonde della vita umana.

Per l’artwork Sudano si è affidato al gusto e all’innovazione dell’artista americano Mike McGlaflin che ha preso in prestito un dettaglio di un dipinto di Donna Summer. (La redazione)