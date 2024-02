Una voce per San Marino, ecco chi sono i big ammessi alla finale

Fabrizio Biggio e Melissa Greta Marchetto saranno i nuovi conduttori della finalissima della terza edizione di Una voce per San Marino che darà al vincitore la possibilità di partecipare all’Eurovision Song Contest 2024 in rappresentanza della piccola Repubblica Parlamentare.

La finalissima di Una voce per San Marino si terrà sabato 24 febbraio 2024 alle ore 20.30 presso il Teatro Nuovo Dogana e in diretta su San Marino RTV (visibile sui canali 520 di SKY e 93 di tivùsat, sul canale 831 del DDT, in streaming su www.sanmarinortv.sm).

Aaron Sibley

Aimie Atkinson

Jalisse

La Rua

Marcella Bella

Pago

Wlady, Corona, Ice Mc, Cameo: Dj Jad

Loredana Bertè

A completare il cast degli artisti che si esibiranno durante la finale di sabato 24 febbraio 2024, si aggiungeranno altri 7 artisti “emergenti” e un artista sammarinese provenienti dalle semifinali che andranno in onda su San Marino RTV a partire da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio alle ore 21.40.

Il vincitore rappresenterà la Repubblica di San Marino al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Malmö in Svezia dal 7 all’11 maggio 2024. Ospite d’onore della serata sarà Riccardo Cocciante. (La redazione)