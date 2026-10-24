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Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio Ticinonline (leggi di più)
Brasile, l’ultimo dibattito Lula-Bolsonaro in tv per 20 milioni di spettatori: “Nove dedos”, “miliciano”, attacchi e colpi bassi Quotidiano Nazionale (leggi di più)
Bolsonaro chiama Lula 'nove dita': la risposta è storica Il Fatto Quotidiano (leggi di più)
Flavio Bolsonaro: chi è il figlio di Jair in vantaggio su Lula al primo turno delle elezioni in Brasile. Ballottaggio il 25 ottobre Today (leggi di più)
Elezioni presidenziali in Brasile, testa a testa Lula-Bolsonaro: domani il giorno della verità RaiNews (leggi di più)
Sondaggio Lula-Bolsonaro, chi vincerà al ballottaggio? I tre Stati chiave e l'effetto dell'ultimo confronto tv: chi è in vantaggio Il Messaggero (leggi di più)
Bolsonaro deride Lula nell’ultimo duello tv e lo chiama “Nove dita”. Domenica il ballottaggio La Stampa (leggi di più)
Elezioni presidenziali in Brasile, Bolsonaro e Lula al ballottaggio eg news (leggi di più)
Brasile, l’ingerenza di Meta nello scontro tra Lula e Bolsonaro Il Sole 24 ORE (leggi di più)
Brasile: Lula e Bolsonaro Jr testa a testa, domani il ballottaggio San Marino Rtv (leggi di più)
Ballottaggio Lula-Bolsonaro, domani alle urne due idee del Brasile Pagine Esteri (leggi di più)
Elezioni Brasile, l'ultimo duello tv tra Bolsonaro e Lula prima del ballottaggio: lo scontro sulle «nove dita» e le scuse Il Messaggero (leggi di più)
Lula rimonta e aggancia Flavio Bolsonaro: ballottaggio sul filo di lana blue News (leggi di più)
Brasile, Lula e Flávio Bolsonaro al 50%: il ballottaggio si decide sul filo Il Globo (leggi di più)
Brasile, algoritmi e intelligenza artificiale sotto accusa prima del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro Il Globo (leggi di più)
Brasile, Lula-Bolsonaro testa a testa al 50% nei sondaggi: domenica il ballottaggio Sky TG24 (leggi di più)
Brasile, Lula e Flávio Bolsonaro appaiati al 50 per cento nell’ultimo sondaggio prima del ballottaggio di domenica Notizie Geopolitiche (leggi di più)
Sondaggio Brasile, Lula e Bolsonaro testa a testa al 50% a 3 giorni dal ballottaggio ANSA (leggi di più)
Lula e Bolsonaro testa a testa al 50% ANSA (leggi di più)
Sondaggi Brasile, testa a testa tra Flávio Bolsonaro (45,2%) e Lula (44,1%): ecco dove si gioca la partita del ballottaggio Il Messaggero (leggi di più)
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