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📰 Ballottaggio, Brasile al voto: Lula contro Bolsonaro, sfida decisiva per la presidenza 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 24 ottobre 2026

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24 Ottobre 2026

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📰 Bolsonaro avanti su Lula nei sondaggi alla vigilia del ballottaggio - Ticinonline

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📰 Brasile, l’ultimo dibattito Lula-Bolsonaro in tv per 20 milioni di spettatori: “Nove dedos”, “miliciano”, attacchi e colpi bassi - Quotidiano Nazionale

Brasile, l’ultimo dibattito Lula-Bolsonaro in tv per 20 milioni di spettatori: “Nove dedos”, “miliciano”, attacchi e colpi bassi  Quotidiano Nazionale (leggi di più)

📰 Bolsonaro chiama Lula 'nove dita': la risposta è storica - Il Fatto Quotidiano

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Flavio Bolsonaro: chi è il figlio di Jair in vantaggio su Lula al primo turno delle elezioni in Brasile. Ballottaggio il 25 ottobre  Today (leggi di più)

📣 Elezioni presidenziali in Brasile, testa a testa Lula-Bolsonaro: domani il giorno della verità - RaiNews

Elezioni presidenziali in Brasile, testa a testa Lula-Bolsonaro: domani il giorno della verità  RaiNews (leggi di più)

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Sondaggio Lula-Bolsonaro, chi vincerà al ballottaggio? I tre Stati chiave e l'effetto dell'ultimo confronto tv: chi è in vantaggio  Il Messaggero (leggi di più)

📰 Bolsonaro deride Lula nell’ultimo duello tv e lo chiama “Nove dita”. Domenica il ballottaggio - La Stampa

Bolsonaro deride Lula nell’ultimo duello tv e lo chiama “Nove dita”. Domenica il ballottaggio  La Stampa (leggi di più)

📣 Elezioni presidenziali in Brasile, Bolsonaro e Lula al ballottaggio - eg news

Elezioni presidenziali in Brasile, Bolsonaro e Lula al ballottaggio  eg news (leggi di più)

📰 Brasile, l’ingerenza di Meta nello scontro tra Lula e Bolsonaro - Il Sole 24 ORE

Brasile, l’ingerenza di Meta nello scontro tra Lula e Bolsonaro  Il Sole 24 ORE (leggi di più)

📰 Brasile: Lula e Bolsonaro Jr testa a testa, domani il ballottaggio - San Marino Rtv

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📰 Ballottaggio Lula-Bolsonaro, domani alle urne due idee del Brasile - Pagine Esteri

Ballottaggio Lula-Bolsonaro, domani alle urne due idee del Brasile  Pagine Esteri (leggi di più)

📰 Elezioni Brasile, l'ultimo duello tv tra Bolsonaro e Lula prima del ballottaggio: lo scontro sulle «nove dita» e le scuse - Il Messaggero

Elezioni Brasile, l'ultimo duello tv tra Bolsonaro e Lula prima del ballottaggio: lo scontro sulle «nove dita» e le scuse  Il Messaggero (leggi di più)

📣 Lula rimonta e aggancia Flavio Bolsonaro: ballottaggio sul filo di lana - blue News

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📰 Brasile, Lula e Flávio Bolsonaro al 50%: il ballottaggio si decide sul filo - Il Globo

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📰 Brasile, algoritmi e intelligenza artificiale sotto accusa prima del ballottaggio tra Lula e Bolsonaro - Il Globo

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📰 Brasile, Lula-Bolsonaro testa a testa al 50% nei sondaggi: domenica il ballottaggio - Sky TG24

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📰 Brasile, Lula e Flávio Bolsonaro appaiati al 50 per cento nell’ultimo sondaggio prima del ballottaggio di domenica - Notizie Geopolitiche

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📰 Sondaggio Brasile, Lula e Bolsonaro testa a testa al 50% a 3 giorni dal ballottaggio - ANSA

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📰 Sondaggi Brasile, testa a testa tra Flávio Bolsonaro (45,2%) e Lula (44,1%): ecco dove si gioca la partita del ballottaggio - Il Messaggero

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