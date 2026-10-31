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Como-Venezia, i convocati di Fabregas: prima chiamata per il 2010 Kennedy www.calciocomo.it (leggi di più)
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Si gioca Como-Venezia alle 12.30: occhio ai divieti di sosta con rimozione e a quelli di transito per auto e pedoni ComoZero (leggi di più)
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Como, Fabregas: "Rientra Liberali, Kean out 5 settimane. Non torniamo sul mercato" Calciomercato (leggi di più)
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I convocati di Nicola per Como-Venezia: ancora assente Correia, oltre a tre lungodegenti TUTTOmercatoWEB (leggi di più)
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Como, con il Venezia torna Liberali. Out Kean, Diao, Addai, Chalobah e Rodriguez Espansione TV (leggi di più)
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Venezia, i convocati di Nicola per il Como: fuori in due insieme ai lungodegenti Tutto Venezia Sport (leggi di più)
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