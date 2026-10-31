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📰 Como-Venezia, calcio serie A: formazioni, diretta TV live streaming e risultato 🛑 Notizie dell’ultim’ora 📆 sabato 31 ottobre 2026

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31 Ottobre 2026

Attualità

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sabato 31 ottobre 2026
⚽ CALCIO SERIE A – RISULTATI, CLASSIFICHE E HIGHLIGHTS 📺 DIRETTE TV E LIVE STREAMING
sabato, 31 ottobre 2026
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⚽ Como-Venezia, i convocati di Fabregas: prima chiamata per il 2010 Kennedy - www.calciocomo.it

Como-Venezia, i convocati di Fabregas: prima chiamata per il 2010 Kennedy  www.calciocomo.it (leggi di più)

📡🔴📡📺 Dove vedere Como-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni - Goal.com

Dove vedere Como-Venezia in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni  Goal.com (leggi di più)

📰 COMO-VENEZIA : STATISTICHE, QUOTE E PRONOSTICO - Mondo Pengwin

COMO-VENEZIA : STATISTICHE, QUOTE E PRONOSTICO  Mondo Pengwin (leggi di più)

🏋️ Probabile Formazione Como - Venezia - 10° Giornata - La Gazzetta dello Sport

Probabile Formazione Como - Venezia - 10° Giornata  La Gazzetta dello Sport (leggi di più)

📰 Si gioca Como-Venezia alle 12.30: occhio ai divieti di sosta con rimozione e a quelli di transito per auto e pedoni - ComoZero

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📰 Como-Venezia: pronostico, probabili formazioni e dove vedere la sfida di Serie A - Periodico Daily

Como-Venezia: pronostico, probabili formazioni e dove vedere la sfida di Serie A  Periodico Daily (leggi di più)

📰 Como-Venezia, la prevendita del settore ospiti chiude a quota 624: gli aggiornamenti - Triveneto Goal

Como-Venezia, la prevendita del settore ospiti chiude a quota 624: gli aggiornamenti  Triveneto Goal (leggi di più)

⚽ Como, i convocati di Fàbregas per il Venezia - Fantacalcio

Como, i convocati di Fàbregas per il Venezia  Fantacalcio (leggi di più)

📣 Serie A le gare di domenica iniziano con Como-Venezia alle 12.30 Frosinone-Torino Lazio-Cagliari - Zazoom Social News

Serie A le gare di domenica iniziano con Como-Venezia alle 12.30 Frosinone-Torino Lazio-Cagliari  Zazoom Social News (leggi di più)

⚽ Como, Fabregas: "Rientra Liberali, Kean out 5 settimane. Non torniamo sul mercato" - Calciomercato

Como, Fabregas: "Rientra Liberali, Kean out 5 settimane. Non torniamo sul mercato"  Calciomercato (leggi di più)

⚽ Venezia, i convocati di Nicola per il Como: assente Correia - Fantacalcio

Venezia, i convocati di Nicola per il Como: assente Correia  Fantacalcio (leggi di più)

📰 I convocati di Nicola per Como-Venezia: ancora assente Correia, oltre a tre lungodegenti - TUTTOmercatoWEB

I convocati di Nicola per Como-Venezia: ancora assente Correia, oltre a tre lungodegenti  TUTTOmercatoWEB (leggi di più)

⚽📣 Conferenza stampa Fabregas pre Como Venezia: «Torna Liberali ed è una grande notizia. Kean? Hanno parlato di 5 settimane di stop» - Calcio News 24

Conferenza stampa Fabregas pre Como Venezia: «Torna Liberali ed è una grande notizia. Kean? Hanno parlato di 5 settimane di stop»  Calcio News 24 (leggi di più)

📰 Como, con il Venezia torna Liberali. Out Kean, Diao, Addai, Chalobah e Rodriguez - Espansione TV

Como, con il Venezia torna Liberali. Out Kean, Diao, Addai, Chalobah e Rodriguez  Espansione TV (leggi di più)

📰 Como-Venezia, i convocati di Nicola: ancora fuori Adorante - Triveneto Goal

Como-Venezia, i convocati di Nicola: ancora fuori Adorante  Triveneto Goal (leggi di più)

🏋️ Venezia, i convocati di Nicola per il Como: fuori in due insieme ai lungodegenti - Tutto Venezia Sport

Venezia, i convocati di Nicola per il Como: fuori in due insieme ai lungodegenti  Tutto Venezia Sport (leggi di più)

📰 I convocati per Como - Venezia FC

I convocati per Como  Venezia FC (leggi di più)

🏋️📣 Serie A, Como – Venezia: pronostico e probabili formazioni - SNAI sportnews

Serie A, Como – Venezia: pronostico e probabili formazioni  SNAI sportnews (leggi di più)

⚽ Como-Venezia: le probabili formazioni e dove vederla in tv - www.calciocomo.it

Como-Venezia: le probabili formazioni e dove vederla in tv  www.calciocomo.it (leggi di più)

📰 Como, Fabregas: "Liberali è a disposizione. Su Moise e Diao..." - Pazzi di Fanta

Como, Fabregas: "Liberali è a disposizione. Su Moise e Diao..."  Pazzi di Fanta (leggi di più)

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