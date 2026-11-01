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Moviola Lazio Cagliari, gli episodi dubbi della sfida diretta da Colombo. Ecco cosa è successo Calcio News 24 (leggi di più)
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Pisacane nel post partita: «Ho ritrovato il mio Cagliari! Errore dell'arbitro? L'episodio parla chiaro, ma non voglio fare polemiche» Cagliari News 24 (leggi di più)
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Lazio-Cagliari 2-1: rossoblù beffati nel finale, decide Pinamonti tra le proteste Isola online 24 (leggi di più)
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Moviola Lazio Cagliari, Colombo fa discutere: dubbi sul gol di Pinamonti! Tutti gli episodi della sfida dell'Olimpico Cagliari News 24 (leggi di più)
Pagelle Lazio Cagliari: funziona il duo Nzola-Fadera, male Obert nel finale – VOTI Cagliari News 24 (leggi di più)
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Le pagelle di Lazio-Cagliari 2-1: vittoria sofferta, Taylor e Isaksen sugli scudi, Belahyane delude LazioPress.it (leggi di più)
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Lazio-Cagliari 2-1 - Finisce così. I rossoblù escono sconfitti dall'Olimpico con qualche polemica Tutto Cagliari (leggi di più)
Lazio-Cagliari, Cataldi torna in campo: la reazione dell'Olimpico La Lazio Siamo Noi (leggi di più)
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