Contest: 5 biglietti omaggio per Ferrara Sotto le Stelle 2018. Scopri come ottenerli | News | Concerti



Il nostro blog, in accordo con l’organizzazione di Ferrara Sotto le Stelle 2018, a oggi mette in palio un totale di 5 biglietti omaggio per i seguenti concerti:

- n. 2 biglietti per The Breeders (martedì 5 giugno) // contest in corso QUI

- n. 1 biglietto per LCD Soundsystem (mercoledì 13 giugno) // contest chiuso QUI

- n. 1 biglietto per Cigarettes After Sex (lunedì 9 luglio) // contest in corso QUI

- n. 1 biglietto per Kasabian (martedì 17 luglio) // contest in corso QUI

Per tentare di aggiudicarsi gli ingressi omaggio bisognerà collegarsi alla nostra pagina Facebook (clicca qui) e attendere la pubblicazione del contest relativo a ciascun concerto desiderato.

I più attenti e veloci saranno potranno ricevere i biglietti omaggio. Priorità verrà data all’orario della condivisone del post, mentre i tag potranno essere inseriti anche successivamente.

Fate attenzione a non rimuovere la condivisone del post sul vostro account, soprattutto dopo la chiusura del contest. Vi ricordiamo, infine, che non si possono cumulare biglietti per più concerti. Buona fortuna! (La redazione)