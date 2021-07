Etruria Eco Festival quest’anno festeggia il suo 15esimo anniversario a Campo di Mare (Cerveteri), nella nuova location del Lungomare dei Navigatori Etruschi, oggetto di una profonda opera di restyiling.

Una delle manifestazioni più attese e ricche di storia, non solo del Litorale a Nord di Roma ma di tutto il centro Italia, quest’anno amplia il proprio programma abbracciando l’intero mese di agosto.

L’evento offrirà grandi concerti, tutti rigorosamente a ingresso gratuito, e un grande eco-villaggio con stand di artigianato artistico e spazi ristoro.

Come ogni anno, non soltanto musica e spettacolo: incontri e dibattiti su tematiche ambientali e sociali, mostre e laboratori per i più piccoli, esibizioni di artisti emergenti e indipendenti.

Il programma prevede La Rappresentante di Lista e Melancholia (martedì 10 agosto), il live hip hop con Brusco & Roots in the sky, Piotta, Metal Carter, Ice One e Raina (sabato 14 agosto), Body Funk Festival – Un viaggio musicale con la storia della house e funk music mondiale (domenica 15 agosto), Vasco Brondi (giovedì 19 agosto), Negrita (venerdì 20 agosto), Coma_Cose (sabato 21 agosto), Subsonica (domenica 22 agosto).

Un festival di musica e arte all’insegna del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente. (La redazione)