Il quarto album della cantautrice di Los Angeles Molly Burch uscirà come i precedenti per la cult label newyorkese Captured Tracks il 23 luglio 2021.

Molly è un’artista di primo piano della scena indipendente contemporanea e il suo nuovo album la posiziona al livello di stelle luminose come St. Vincent, Cat Power, Sharon Van Etten e Angel Olsen.

Nel nuovo album intitolato Romantic Images, Molly Burch dimostra di avere più confidenza con i propri mezzi e – grazie ad arrangiamenti per piano, synth e un perfetto quanto personalissimo stile influenzato da folk, rock e pop – ci regala probabilmente il suo lavoro più riuscito.

Romantic Images è la quarta prova di Molly Burch e arriva a due anni di distanza dal suo album natalizio The Molly Burch Christmas Album e a tre dall’ottimo First Flower, mentre l’esordio Please Be Mine risale al 2017. (La redazione)