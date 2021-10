Listen to this article Listen to this article

Jassbusters Two, in uscita il 5 novembre 2021, è il “sequel” del fortunatissimo Jassbusters, album del musicista neozelandese Connan Mockasin uscito nel 2018 per Mexican Summer

Jassbusters Two è stato registrato ai Gary’s Electric Studio di Brooklyn, New York, da Mockasin con la sua band formata da Nicholas Harsant al basso, Matthew Eccles alla batteria e Rory McCarthy alla chitarra ritmica.

Il nuovo Jassbusters si basa sul concetto di improvvisazione del precedente capitolo, con testi sviluppati e decantati durante le registrazioni in modo del tutto naturale.

Connan è un artista singolare, unico nel suo genere, capace di mescolare lo-fi, r&b, jazz e pop 80s come nessun altro e di rendere memorabile ogni sua pubblicazione.

Se avete amato Jassbuster e i precedenti lavori di Connan non potrete che innamorarvi anche del nuovo Jassbusters Two. (La redazione)