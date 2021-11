Assegnati i prestigiosi All Africa Music Awards 2021

3 Minuti

Si è tenuta a Lagos, Nigeria, dal 19 al 21 novembre 2021, la cerimonia di premiazione degli All Africa Music Awards (in sigla Afrima), evento annuale nato nel 2014 in cui vengono assegnati diversi riconoscimenti alle migliori opere musicali e ai migliori talenti del continente africano.

Scopo principale dell’iniziativa è quello di promuovere l’ampio e ricco patrimonio culturale dell’Africa.

L’edizione 2021 della manifestazione africana ha visto trionfare artisti come Iba One, Dj Sinyorita, Wizkid, Nikita Kering, Manal, Naomi Achu e molti altri ancora.

Sono stati quaranta in totale gli Afrima 2021 assegnati.

Di seguito la lista dei vincitori divisi per categoria, mentre per approfondire l’argomento sulla musica africana consigliamo la lettura di questo libro. (La redazione)

I vincitori degli Afrima 2021

SHAN’L

BEST FEMALE ARTIST CENTRAL AFRICA (GABON)

FALLY IPUPA

BEST MALE ARTIST CENTRAL AFRICA (DR CONGO)

NIKITA KERING

BEST FEMALE ARTIST EASTERN AFRICA (KENYA)

EDDY KENZO

BEST MALE ARTIST EASTERN AFRICA (UGANDA)

MANAL

BEST FEMALE ARTIST NORTHERN AFRICA (MOROCCO)

DIZZY DROS

BEST MALE ARTIST NORTHERN AFRICA (MOROCCO)

CLEO ICE QUEEN

BEST FEMALE ARTIST SOUTHERN AFRICA (ZAMBIA)

BALQ DIAMOND

BEST MALE ARTIST SOUTHERN AFRICA (SOUTH AFRICA)

DJELYKABA BINTOU

BEST FEMALE ARTIST WESTERN AFRICA (GUINEA)

IBA ONE

BEST MALE ARTIST WESTERN AFRICA (MALI)

FIREBOY DML

AFRICAN FAN’S FAVOURITE (NIGERIA)

IBA ONE

ALBUM OF THE YEAR (MALI)

WIZKID

ARTISTE OF THE YEAR (NIGERIA)

NAOMI ACHU

BEST AFRICAN ACT IN DIASPORA – FEMALE (CAMEROON & USA)

ROTIMI BEST AFRICAN ACT IN DIASPORA – MALE (NIGERIA & USA)

WIZKID, TEMS

BEST AFRICAN COLLABORATION (NIGERIA)

DJ SINYORITA

BEST AFRICAN DJ (TANZANIA)

SAUTI SOL

BEST DUO GROUP OR BAND (KENYA)

ELOW’N

BEST AFRICAN RAPPER, LYRICIST (COTE D’IVOIRE)

STEVEN AWUKU

BEST AFRICAN VIDEO (GUINEA)

STONEBWOY

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN REGGAE, RAGGA & DANCEHALL (GHANA)

NIKITA KERING

BEST ARTISTE, DUO, OR GROUP IN AFRICAN R & B SOUL (KENYA)

FLAVOUR BEST ARTIST OR DUO IN AFRICAN DANCE OR CHOREOGRAPHY (NIGERIA)

CHEQUE BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN HIP HOP (NIGERIA)

HORNSPHERE

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN JAZZ (KENYA)

RASH BAND

BEST IN AFRICAN ROCK (KENYA)

YONAS MAYNAS

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN TRADITIONAL (ERITREA)

MAKHADZI

BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN ELECTRO (SOUTH AFRICA)

MAJOOS

BEST IN AFRICAN ROCK BEST ARTISTE, DUO OR GROUP IN AFRICAN CONTEMPORARY (DR CONGO)

IBA ONE

BEST IN AFRICAN ROCK BEST ARTISTE, DUO, OR GROUP IN AFRICAN POP (MALI)

SHANAH MANJERU

BEST AFRICAN FEMALE ARTISTE IN INSPIRATIONAL MUSIC (KENYA)

IBA ONE BEST AFRICAN MALE ARTISTE IN INSPIRATIONAL MUSIC (MALI)

DJELYKABA BINTOU

BREAKOUT ARTISTE OF THE YEAR (GUINEA)

EL GRANDE TOTO

MOST PROMISING AFRICAN ARTISTE (MOROCCO)

LEGENDARY BEATZ

BEST PRODUCER OF THE YEAR (NIGERIA)

WIZKID, TEMS

SONG OF THE YEAR (NIGERIA)

IBA ONE SONG WRITER OF THE YEAR (MALI)

KOFFI OLOMIDE

LEGEND AWARD (DR CONGO)

OPAL LEE

LIFE-TIME ACHIEVEMENT AWARD (USA)

BEYONCE

BEST GLOBAL ACT (USA)