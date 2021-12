McKinley Dixon. Voce e coscienza critica del popolo afroamericano

1 Minuto

McKinley Dixon è un rapper di Richmond, in Virginia, che affronta attraverso l’hip hop la discriminazione razziale e l’oppressione sistemica dei bianchi nei confronti delle comunità afroamericane.

Attivo dal 2016 nella scena hip hop underground, For My Mama And Any Who Look Like Her è il suo nuovo lavoro discografico pubblicato da Spacebomb Records il 7 maggio 2021.

Un album attraverso il quale Dixon invita il popolo nero a ripensare e a mettere in discussione tutto ciò che è stato loro insegnato circa l’elaborazione del dolore, al fine di ricostruire il proprio presente e il proprio futuro. (La redazione)

