1 Minuto

67 Parole

Dawn FM è titolo del nuovo album in studio del musicista canadese Abel Makkonen Tesfaye (alias The Weeknd).

In uscita il 7 gennaio 2022 per XO/Republic Records, Dawn FM vede la partecipazione di Jim Carrey, Lil Wayne e Tyler, The Creator nonché i contributi di Oscar Holter, Quincy Jones, Max Martin e Oneohtrix Point Never. (La redazione)