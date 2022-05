Bruce Springsteen. Tre concerti in Italia nel 2023

1 Minuto

Bruce Springsteen annuncia un tour mondiale per il 2023 con sua E Street Band.

Una tournée di venti concerti che toccherà anche l’Italia: il 18 maggio a Ferrara, il 21 maggio a Roma e il 25 luglio 2023 a Monza.

A oggi, l’ultimo album in studio del Boss è l’acclamato Letter to You del 2020, il ventesimo della carriera. (La redazione)

Johan Cruijff Arena , Amsterdam, Netherlands

Megaland , Landgraaf, Netherlands