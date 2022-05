«Felice di dare» è il nuovo album di Luca Maggiore

Si intitola Felice di dare il nuovo album del cantautore milanese Luca Maggiore: dieci canzoni di cui otto inedite, dieci tappe di un percorso introspettivo che porta alla luce una visione del mondo tutta personale.

«In questo album ho voluto mettere la melodia al centro, come si usava una volta. Per i testi ho privilegiato la semplicità e il suono. Un album che volevo raccontasse la mia creatività senza costrizioni di tipo commerciale o modaiolo. Questo lavoro è nato anche grazie al felice connubio con Francesco Marchetti, compositore polistrumentista romano, che ha curato gli arrangiamenti dei brani».

Anticipato da Sei Andrea e dalla traccia da cui prende il nome l’album, Felice di dare, in uscita il 27 maggio 2022, non è soltanto il titolo del disco ma anche il tema di fondo di questo progetto musicale, ovvero, la gioia di darsi tramite musica e parole. (La redazione)

