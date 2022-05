Elodie è la madrina del Roma Pride 2022

Sarà Elodie la madrina del Roma Pride 2022. La cantante ha accettato senza esitazione l’invito del Coordinamento Roma Pride di essere la madrina dell’edizione 2022 e sarà presente alla Grande Parata di sabato 11 giugno 2022 con la sua hit Bagno a mezzanotte, che sarà l’inno della manifestazione di quest’anno.

Elodie è un’icona trasversale che si è sempre esposta in difesa delle donne, nelle battaglie per le rivendicazioni Lgbt+ e nella lotta contro il razzismo. (La redazione)

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.