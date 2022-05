L’album di debutto di Oliver Sim dei britannici The xx.

1 Minuto

161 Parole

Hideous Bastard è il titolo dell’album di debutto di Oliver Sim, meglio conosciuto per il suo lavoro come cantautore, bassista e cantante dei britannici The xx.

Prodotto dal compagno di band Jamie xx, Hideous Bastard è il culmine di due anni di scrittura e registrazione, ispirato dall’amore di Sim per i film horror e dalla sua esperienza di vita e che svela temi come vergogna, paura e mascolinità. Argomenti che sono in primo piano e al centro anche di Hideous, traccia che anticipa l’album in uscita il uscirà il 9 settembre 2022 per Young Records.

In questo primo singolo, che vede la partecipazione del cantante e amico Jimmy Sommerville, Oliver Sim parla pubblicamente per la prima volta della sua esperienza con l’HIV dall’età di diciassette anni.

Ad accompagnare il brano c’è un video del regista francese Yann Gonzalez, che recentemente ha anche collaborato a un cortometraggio horror queer di Oliver Sim. (La redazione)