Bonny Light Horseman con «Rolling Golden Holy». Ascolta il primo singolo che anticipa il nuovo album del trio indie folk americano

I Bonny Light Horseman sono Anaïs Mitchell, Eric D. Johnson degli Shins e Josh Kaufman dei National, uno gruppi indie folk più interessanti usciti nel corso degli ultimi anni.

Il trio indie folk americano si appresta a pubblicare un nuovo album dal titolo Rolling Golden Holy, prodotto da Josh Kaufman.

«Il nostro esordio era incentrato sul vecchio mondo, l’Inghilterra e gli States delle prime città dell’Est. Il nuovo album ha un soggetto differente, ne è un esempio “California”, la nostra prima canzone in stile West Coast. È un brano triste, una storia che parla di radici tagliate e un nuovo indizio, di sveglie mattutine e lunghi viaggi cavalcando verso l’alba e non il tramonto».

Rolling Golden Holy verrà pubblicato il 7 ottobre 2022 per 37d03d Records, label di proprietà di Aaron Dessner dei National e Big Red Machine.

Ascolta California, il primo singolo che anticipa il nuovo album dei Bonny Light Horseman. (La redazione)

