Built to Spill. Il nuovo singolo che anticipa l’album del 2022

Dopo Untethered Moon del 2015 e Built to Spill Plays the Songs of Daniel Johnston del 2020, la formazione indie rock statunitense Built to Spill torna con un nuovo album di inediti dal titolo When the Wind Forgets Your Name.

Prodotto da Doug Martsch, masterizzato da Mell Dettmer e mixato da Martsch, Lê Almeida, João Casaes e Josh Lewis, When the Wind Forgets Your Name sarà pubblicato il 9 settembre 2022 su Sub Pop è conterrà brani interessanti come Understood, Gonna Lose, Fool’s Gold, Spiderweb e Rocksteady.

Ad anticipare questo primo singolo intitolato Fool’s Gold. Buon ascolto. (La redazione)