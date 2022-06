Il ritorno dei Gorillaz con «Cracker Island»

2 Minuti

236 Parole

Cracker Island è il nuovo brano forte e ottimista dei Gorillaz, formazione inglese nata nel 1998 da un’idea del musicista e cantante Damon Albarn e il fumettista Jamie Hewlett, che vede protagonisti quattro personaggi animati: Murdoc, Noodle, Russel e 2D.

Il nuovo brano, prodotto da Greg Kurstin, vede la partecipazione del poliedrico bassista Thundercat.

Gli album

Con sette album all’attivo, Gorillaz (2001), Demon Days (2005), Plastic Beach (2010), The Fall (2011), Humanz (2017), The Now Now (2018) e Song Machine: Season One – Strange Timez (2020), i Gorillaz sono un fenomeno globale.

Il gruppo

La band ha raggiunto il successo in modo completamente nuovo ed unico, è stata in tour in tutto il mondo da San Diego alla Siria, da Montevideo a Manchester e ha vinto numerosi premi tra cui l’ambito Jim Henson Creativity Honor.

Il tour dei Gorillaz

Il Gorillaz World Tour 2022 è partito dal Sud America all’inizio dell’anno è arrivato poi al Primavera Sound, dove la band si è esibita davanti ad una folla entusiasta, e prosegue in tutta Europa e in Australia, dove la band suonerà per la prima volta dopo 12 anni.

I Gorillaz saranno anche in Italia il 5 luglio 2022 all’Arena di Verona, a Londra all’ All Points East il 19 agosto 2022 e alla 3 Arena di Dublino il 17 agosto 2022. Il tour sarà negli Stati Uniti in ottobre. (La redazione)