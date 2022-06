I Party Dozen con Nick Cave nel brano «Macca the Mutt»

1 Minuto

162 Parole

I Party Dozen sono un duo formato dal percussionista e polistrumentista Jonathan Boulet e dalla sassofonista Kirsty Tickle.

Jonathan e Kirsty hanno formato i Party Dozen nel 2016, ormai ben conosciuti in Australia e nel resto del mondo per i loro intensi live set strumentali basati sul un personalissimo e minimale mix di batteria e sax.



Kirsty dal vivo e in studio suona il sax in modo unico, nota per il suo caratteristico modo di cantare, o meglio urlare, nella campana del sassofono.



The Real Work, in uscita l’8 luglio 2022 per Temporary Residence, è il terzo album del duo di Sydney, seguito degli ottimi The Living Man del 2017 e Pray for Part Dozen del 2020.

Dopo The Iron Boot, Fruits of Labour e The Worker, il duo australiano pubblicano Macca the Mutt, quarto singolo che anticipa il nuovo The Real Work e che vede la partecipazione di Nick Cave. (La redazione)