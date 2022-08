Dopo il Jova Beach Party nascono 30 esemplari di Caretta Caretta

Ormai tutti conosciamo le polemiche riguardo i concerti estivi che Jovanotti sta tenendo sulle spiagge italiane. A suggellare la controversia tra il rapper e gli ambientalisti arriva un evento a dir poco sensazionale, quasi fosse la sceneggiatura di un film.

Ieri, 26 agosto 2022, a Castel Volturno, presso il Fiore Flava Beach, un’ora dopo la fine del Jova Beach Party, avvenuta a mezzanotte, si sono schiuse – a circa 500 metri di distanza dal luogo del concerto – una trentina di uova di Caretta Caretta.

A scriverlo sono diversi media nazionali, tra cui La Repubblica, che posta anche un commovente video. I piccoli di Caretta Caretta, emersi dalla sabbia del lido “beach boyz”, si sono avviati lentamente verso il mare.

Il Jova Beach Party si ripete oggi, 27 agosto 2022, sempre al Fiore Flava Beach di Castel Volturno, per poi spostarsi a Viareggio il 2 e 3 settembre prossimi. (La redazione)

