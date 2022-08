Jova Beach Party. Il video del post-concerto di Jovanotti a Roccella Jonica

Dopo le recenti polemiche da parte degli ambientalisti sul Jova Beach Party e il botta e risposta tra Jovanotti e il geologo Mario Tozzi, un video diffuso sul web (clicca qui e guardalo) mostra le condizioni della spiaggia di Roccella Jonica dopo i live affollatissimi tenuti dal cantante italiano il 12 e 13 agosto 2022.

Continuano dunque gli attacchi da parte di esperti in materia di ambiente ed ecologia sui concerti che Lorenzo Jovanotti Cherubini sta tenendo su diverse spiagge italiane con tutto ciò che, a torto o ragione, ne consegue. (La redazione)

