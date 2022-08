Quarto album per i Florist

I Florist sono una band indie rock di New York composta da Emily Sprague, Rick Spataro, Jonnie Baker e Felix Walworth.

Il quarto album omonimo della band statunitense è stata creata nel giugno 2019 durante un soggiorno dei quattro amici in una casa in affitto nella Hudson Valley.

Pubblicato il 26 luglio 2022 da Double Double Whammy, la nuova fatica discografica dei Florist si compone di diciannove tracce in bilico tra pop e folk che celebrano dieci anni di amicizia e musica. (La redazione)

CLICCA QUI E ASCOLTA

Se ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.