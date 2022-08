«Surrender», il secondo album di Maggie Rogers

1 Minuto

Surrender è il secondo album in studio della cantautrice americana Maggie Rogers, seguito del disco di debutto del 2019 Heard It in a Past Life.

Pubblicato il 29 luglio 2022 da Debay Sounds, Surrender è un delizioso e accattivante album pop rock che vede la partecipazione di Pino Palladino (basso), Ben Lovett (piano, sintetizzatore), Jon Batiste (piano, melodica), Matt Barrick e Aaron Sterling (batteria) e molti altri ancora. (La redazione)

