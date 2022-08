Panda Bear & Sonic Boom. «Reset» è il loro primo album collaborativo

Reset è il primo album collaborativo tra i Panda Bear di Noah Benjamin Lennox e i Sonic Boom di Peter Kember che ha lanciato l’idea.

Pubblicato il 12 agosto 2022 da Domino Recording, Reset è un disco che in qualche modo guarda a quel capolavoro intitolato Person Pitch, con nove tracce cantante da entrambi i musicisti e costruite su loop campionati da alcune canzoni pop degli anni ’50 e ’60.

L’album è stato registrato e prodotto da Panda Bear e Sonic Boom tra il 2020 e il 2021. Buon ascolto. (La redazione)

Ascolta il disco

