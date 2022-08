«Person Pitch», 2007. Il capolavoro dei Panda Bear

Pubblicato il 20 marzo 2007 su etichetta indipendente Paw Tracks, Person Pitch è il terzo album dei Panda Bear, progetto di psichedelia pop del musicista statunitense Noah Benjamin Lennox.

Un disco fatto di canzoni registrate con un campionatore Boss SP-303 in cui si sovrappongono meravigliosamente samples, loop manipolatati e voci stratificate.

Un lavoro che mescola pop contemporaneo ed elettronica sperimentale dal quale prendono forma brani dagli effetti ipnotici e lisergici da ascoltare senza soluzione di continuità: dall’iniziale Comfy in Nautica alla conclusiva Ponytail.

Un viaggio sonoro ed emozionale di quarantacinque minuti che fanno di Person Pitch l’opera migliore dei Panda Bear e della discografia degli anni 2000. Insomma, quando si dice: un capolavoro! (La redazione)

