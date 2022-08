I Boris celebrano 30 anni di carriera con l’album «Heavy Rocks»

I giapponesi Boris sono una delle band più lungimiranti, innovative e sperimentali della scena stoner rock/heavy metal.

La band di Tokyo celebra 30 anni di carriera con il nuovo album Heavy Rocks, lavoro che racchiude 10 accattivanti brani di “rock duro”, probabilmente tra i migliori finora realizzati dal gruppo nipponico.

Pubblicato il 12 agosto 2022 da Relapse Records, Heavy Rocks è in streaming integrale su Bandcamp. Buon ascolto. (La redazione)

