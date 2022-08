La star del cinema Gina Lollobrigida, 95 anni, si candida al Senato

1 Minuto

108 Parole

Nata a Subiaco il 4 luglio 1927 e con un passato da attrice che l’ha vista protagonista di tantissimi film e riconoscimenti nazionali e internazionali, Gina Lollobrigida si candida alle elezioni politiche italiane del 25 settembre 2022.

“La Lollo” – questo il soprannome dato nei primi anni Cinquanta alla star italiana che nel 2018 ha ottenuto una stella a Hollywood sulla Walk of Fame – sarà capolista al collegio uninominale del Senato e in altre tre circoscrizioni proporzionali a Latina con Italia Sovrana e Popolare, una lista “antisistema” che unisce diversi partiti come il Partito Comunista e Socialista e altre liste civiche. (La redazione)