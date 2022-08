Ariano Folkfestival 2022, dal 17 al 21 agosto

Ariano Folkfestival è un progetto etno-culturale nato nel 1996 ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino.

In 26 anni è riuscito a ospitare alcuni tra i maggiori esponenti della world, folk e gipsy music diventando un punto di riferimento nel panorama europeo e internazionale degli eventi dedicati a questi generi musicali.

Dal 17 al 21 agosto 2022 torna dunque la XXVI Edizione di Ariano Folkfestival, cinque giorni di musica e incontri culturali che vedranno protagonisti Africa Unite, Orkesta Mendoza, Daddy G dei Massive Attack, Quantic e molti altri ancora. (La redazione)

