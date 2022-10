Il 4 ottobre 1970 muore Janis Joplin

2 Minuti

Il 4 ottobre del 1970 Janis Joplin viene trovata morta al Landmark Hotel di Los Angeles in seguito a un’overdose di eroina. Aveva solo 27 anni.

A scoprire il corpo della musicista americana fu il road manager di Joplin, John Cooke, che era andato a cercarla in hotel in quanto non si era presentata a una sessione di registrazione.

Cooke bussa più volte alla porta della sua camera ma non ha alcuna risposta, allorché si fa dare dalla reception una copia della chiave e, quando entra nella stanza, si trova davanti il cadavere della Joplin.

La cantautrice aveva combattuto la dipendenza da eroina e sembrava esserne uscita ma, stando a quanto si racconta, inizia a farne di nuovo uso a piccole dosi durante le registrazioni di Pearl (album che viene pubblicato nel 1971, dopo la sua morte).

Le registrazioni con la Full Tilt Boogie Band sono quasi terminate quando, una volta ascoltata l’ultima traccia del disco, Buried Alive In The Blues, la Joplin decide di fare la sua voce il giorno successivo. Così, intorno alle 23:00 del 3 ottobre 1970, lei e i suoi musicisti mangiano e bevono qualcosa al Barney’s Beanery, e un’ora più tardi si dirigono al Landmark, dove alloggiano.

Il giorno seguente, la Joplin, che di solito è puntuale, non si presenta alla sessione di registrazione finale. Allora il suo produttore, Paul Rothchild, chiama Cooke, che entra nella sua stanza intorno alle 20:00 del 4 ottobre e scopre il corpo senza vita della cantante. L’ora della morte è stimata dai periti intorno all’1 e 40 del mattino.

L’autopsia stabilisce che il decesso è causato da eroina quasi pura, un quantitativo circa 10 volte più forte di quella a cui era abituata la Joplin e che si era procurata da uno spacciatore locale.

Una tragedia comune ad altri artisti dell’epoca come Jimi Hendrix, morto per overdose 16 giorni prima, e Jim Morrison che incontra un destino simile il 3 luglio 1971. Tutti e tre quando muoiono hanno 27 anni. (La redazione)