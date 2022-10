Gli Stereolab in concerto in Italia dopo 21 anni

1 Minuto

197 Parole

Dopo ben 21 anni di assenza tornano in Italia gli Stereolab, iconico gruppo sperimentale franco-britannico.

Il primo appuntamento è fissato per il 9 novembre ai Magazzini Generali di Milano, si prosegue il 10 novembre all’Orion Club di Ciampino (Roma), l’11 novembre si esibiranno al Cine-Teatro Partenio di Avellino per poi terminare con l’esibizione del 12 novembre 2022 al Teatro SanbaPolis di Trento.

Con questo tour, gli Stereolab presenteranno dal vivo Pulse of the Early Brain [Switched On Volume 5] quinto album facente parte della compilation Switched on, uscito il 2 settembre 2022.

A comporre l’album sono alcune demo, versioni live e brani scritti nel passato e mai pubblicati tra i quali spicca Robot Riot, pezzo originariamente scritto per una scultura realizzata da Charles Long, un artista con cui la band aveva collaborato nel progetto Music For The Amorphous Body Study Center nel 1995. (La redazione)

