The Strokes, in uscita una raccolta di singoli e b-sides

1 Minuto

110 Parole

Il 23 febbraio 2023 la formazione indie rock statunitense The Strokes pubblicherà una raccolta con 10 singoli estratti dai primi tre album, Is This It, Room on Fire e First Impressions of Earth, insieme a rarità e b-sides dell’epoca.

Il cofanetto, intitolato The Singles – Volume 01 e in uscita per Legacy Recordings, sarà stampato su vinile nero da 7 pollici, con l’artwork di ogni versione originale replicato nella confezione.

Su YouTube sono disponibili i video aggiornati in alta definizione per tutti e 10 i singoli principali, tra cui Hard to Explain, Last Nite, Reptilia, Juicebox e Heart in a Cage. (La redazione)