«Hỳbris» a Roma, il nuovo spettacolo teatrale di Mastrella e Rezza

A partire dal 20 dicembre 2022 al 22 gennaio 2023 il Teatro Vascello di Roma accoglierà il debutto romano di Hỳbris il nuovo spettacolo di Flavia Mastrella e Antonio Rezza.

Hỳbris 〈ìbris〉 s. f. – Traslitterazione del gr. ὕβρις, che significa genericam. «insolenza, tracotanza», e nella cultura greca antica è anche personificazione della prevaricazione dell’uomo contro il volere divino: è l’orgoglio che, derivato dalla propria potenza o fortuna, si manifesta con un atteggiamento di ostinata sopravvalutazione delle proprie forze, e come tale viene punito dagli dèi direttamente o attraverso la condanna delle istituzioni terrene (per es., la h. di Prometeo)

Mastrella e Rezza, Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018, rappresentano un combinato artistico inimitabile del panorama teatrale contemporaneo. (La redazione)

