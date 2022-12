«Eterno» di Atipico

1 Minuto

166 Parole

Sono canzoni schiette, sincere e velate da un sano esistenzialismo quelle scritte e cantante da Andrea D’Orazio, alias Atipico, in questo suo primo e timido album dal titolo Eterno.

Sette canzoni leggere e dalle strutture pop che, pur non facendo gridare al miracolo, si lasciano ascoltare volentieri, soprattutto per via dell’approccio naïf del giovane cantautore abruzzese che, con semplicità e candore (cose non da poco), racconta di piccoli gesti quotidiani (Eterno e Se non bastasse il tempo), amore (A noi va bene così), nostalgia (Fotografie), relazioni umane (Tu mi sai comprendere) e coraggio (Sono sempre io).

Un disco fatto con garbo, malinconia e intimismo che, tuttavia, ci piace segnalare non tanto per il risultato finale, piacevole quanto basta, ma per lo spirito con cui Atipico ha deciso di approcciare questo suo esordio discografico sulla lunga distanza. Con la speranza, ovviamente, che il prossimo sia migliore e meno scontato di questo, specialmente nel sound. (Arduino Pollisi)