«Valencia», il nuovo singolo dell’artista canadese Emm Gryner

Valencia è il primo singolo estratto dal nuovo album dell’artista canadese Emm Gryner, in uscita nella primavera del 2023, ed è un mix nostalgico di pop, yacht rock, e synth anni ’80.

Emm Gryner è una cantautrice pluripremiata, ed è stata tastierista nella band di David Bowie prima di fondare il suo gruppo rock Trapper. Ora ha però deciso di reinventarsi facendo musica che spera possa attrarre gli amanti dell’AOR e il groove anni Ottanta.

Valencia prende il titolo dal nome di una nave scomparsa in un posto che si chiama The Graveyard Coast, un cimitero di navi affondate nel pacifico. La Valencia naufragò nel 1906 lasciandosi alle spalle un alone di mistero.

Questo naufragio solitario, in qualche modo, ha permesso a Emm di sentire che sarebbe riuscita a ritrovare la via dopo un periodo di tempeste emotive.

E siccome la voce è quella di un’artista navigata, non le resta davvero che mollare gli ormeggi e percorrere questa via fino in fondo, facendoci sentire tutto quello che ha da dire. (Adaja Inira)