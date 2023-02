Nuovo album dei Lucero, rock band di Memphis dal tocco country punk

1 Minuto

Should’ve Learned by Now è il tredicesimo album della carriera ventennale dei Lucero, tra le più serie e rispettate realtà country punk rock americane.

Nel corso degli anni il sound dei Lucero è stato descritto come una sintesi di soul, rock e country, definendo la scena alternative rock contemporanea del Tennesse.



Il nuovo lavoro è un tornado sonoro, proprio come quello che ha fermato il tour della band durante una delle loro ultime tappe in Georgia. Per il nuovo album la band di Ben Nichols si è ispirata a Hüsker Dü e Violent Femmes, a quegli artisti formativi che ascoltavano in giovane età.



Should’ve Learned by Now, in uscita il 24 febbraio 2023 per Thirty Tigers, è stato prodotto da Matt Ross-Spang, vincitore di un Grammy e già al lavoro con John Prine e Jason Isbell. (La redazione)

