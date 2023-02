The Reds, Pinks & Purples con il nuovo album «The Town That Cursed Your Name»

1 Minuto

Ottavo album per i Reds, Pinks & Purples di Glenn Donaldson, tra le più interessanti realtà indie rock e shoegaze in circolazione.

Il nuovo album si intitola The Town That Cursed Your Name è stato scritto e suonato da Donaldson, dedicando il disco a tutti quelli che hanno provato a mettere su una band nella baia di San Francisco.

Come per ogni album della sua discografia i Reds non deluderanno le aspettative con 12 nuove gemme di romantica gioia shoegaze dal piglio melodico, composizioni pop che farebbero la gioia di qualsiasi artista amante delle sonorità indipendenti degli anni ’80.

Anche la copertina riprende il tema dei precedenti album della band di Glenn Donaldson, continuando con le varianti di strade e porte di case di San Francisco.

The Town That Cursed Your Name dei Reds, Pinks & Purples esce il 24 marzo 2023 per Tough Love. (La redazione)

