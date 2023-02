Ascolta le 14 canzoni della seconda serata di Sanremo 2023

Mercoledì 9 febbraio 2023, seconda serata del 73° Festival della Canzone Italiana trasmesso in diretta televisiva su Rai Uno dal Teatro Ariston di Sanremo.

Dopo la prima serata di ieri, un secondo e ultimo gruppo di 14 artisti ha calcato il celebre palco della città dei fiori, ognuno per fare ascoltare al pubblico del festival la propria canzone inedita.

A partire da oggi è possibile ascoltare, in streaming su YouTube, le restanti 14 canzoni di Sanremo 2023 in versione live.

Will. Stupido

Modà. Lasciami

Sethu. Cause perse

Articolo 31. Un bel viaggio

Lazza. Cenere

Giorgia. Parole dette male

Colapesce Dimartino. Splash

Shari. Egoista

Madame. Il Bene nel Male

Levante. Vivo

Tananai. Tango

Rosa Chemical. Made in Italy

LDA. Se poi domani

Paola & Chiara. Furore

Nella terza serata di giovedì 9 febbraio, sempre a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno, saranno eseguite tutte le 28 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.