Sanremo 2023, la classifica generale dopo le prime due serate del festival

Si è conclusa la seconda serata di Sanremo 2023 con l’esibizione del secondo gruppo di 14 artisti e quella che segue è la classifica generale provvisoria scaturita dal voto della giuria della sala stampa, tv, radio e web.

6. Coma_Cose. L’addio

7. Lazza. Cenere

8. Giorgia. Parole dette male

9. Rosa Chemical. Made in Italy

10. Ultimo. Alba

11. Leo Gassmann. Terzo cuore

12. Mara Sattei. Duemilaminuti

13. Colla Zio. Non mi va

14. Paola & Chiara. Furore

15. I Cugini di Campagna. Lettera 22

16. Levante. Vivo

17. Mr. Rain. Supereroi

18. Articolo 31. Un bel viaggio

19. Gianluca Grignani. Quando ti manca il fiato

20. Ariete. Mare di guai

21. Modà. Lasciami

22. Gianmaria. Mostro

23. Olly. Polvere

24. LDA. Se poi domani

25. Will. Stupido

26. Anna Oxa. Sali (Canto dell’anima)

27. Shari. Egoista

28. Sethu. Cause perse

Giovedì 9 febbraio 2023 si esibiranno tutti i 28 artisti in gara e saranno giudicati dalla giuria demoscopica e dal pubblico attraverso il televoto. (La redazione)

Puoi votare fino alle ore 23 di sabato 11 febbraio 2023

