Primarie PD, confronto Bonaccini-Schlein su Sky TG24

Domenica 26 febbraio 2023 si svolgeranno le primarie del Partito Democratico tra Stefano Bonaccini, Presidente della regione Emilia-Romagna, e Elly Schlein, sua vice nonché deputata del Parlamento italiano.

Bonaccini e la Schlein sono stati i più votati nelle fasi preliminari delle primarie, rispettivamente con il 52,87 % e il 34,88 % delle preferenze, seguiti da Gianni Cuperlo al 7,96% e Paola De Micheli al 4,29% (vedi qui). In questa fase hanno votato solo gli iscritti al partito.

Pertanto a sfidarsi per la segreteria del Partito Democratico sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein che, questa sera, 20 febbraio 2023, si confronteranno in diretta tv su Sky TG24 a partire dalle ore 20.30.

Il faccia a faccia tra i due politici aspiranti alla segreteria del PD può essere seguito anche in diretta streaming.

In quest’ultima fase, oltre agli iscritti al PD, possono votare anche i simpatizzanti ed elettori. (La redazione)

