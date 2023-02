10 album usciti a inizio 2023

2 Minuti

A quasi due mesi dall’inizio del 2023, siamo andati a vedere quali sono gli album pubblicati in questo periodo che – a nostro avviso – vale la pena ascoltare. Ne abbiamo trovati diversi, sia nel genere che nell’approccio testuale, ma per ora preferiamo segnalarvene soltanto dieci. Tutti i dischi segnalati si possono ascoltare, almeno finora, in streaming via Bandcamp.

10 album consigliati usciti a inizio 2023

Young Fathers. Heavy Heavy

Gaz Coombes. Turn The Car Around

The Murder Capital. Gigi’s Recovery

Complete Mountain Almanac. Complete Mountain Almanac

Caroline Polachek. Desire, I Want To Turn Into You

Kelela. Raven

Wesley Joseph. Glow

Biig Piig. Bubblegum

Loscil & Lawrence English. Colours Of Air

Hamish Hawk. Angel Numbers

Avremmo potuto metterne altri ancora, ma abbiamo preferito fermarci qui per darvi il tempo di ascoltarli tutti e dieci con la dovuta attenzione. Dunque, buon ascolto e alla prossima lista. (La redazione)

