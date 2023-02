Rap bilingue con You are the one dei Finite Galaxy

1 Minuto

Nel melting pot generale della musica contemporanea, fatto di fusioni di generi, sperimenti, ponti tra culture diverse, e nuove ibridazioni, sono tante le combinazioni insolite che si possono sentire, un esempio è il recente singolo You Are The One feat. Sean Bingham del duo di base in Oklahoma Finite Galaxy.

I Finite Galaxy sono Sundeep, nato in India ma trasferitosi negli USA nel 2006, rapper e produttore dei beat del duo, e Flo St8, MC americano nato in Indiana. Rap bilingue quindi, con produzioni fatte di molteplici strati di suoni lo-fi, atmosfere cosmiche e sonorità eteree.

You are the one è un brano d’amore, trainato da una seducente sezione ritmica e un tappeto ricco di synth. Sundeep e Flo St8 sferrano barre in inglese e Hindi, mentre il cantante Sean Bingham dona la sua voce vellutata al ritornello, supportato da dolci armonie che lasciano il posto ai fiati e al sitar.

I Finite Galaxy ci ricordano che essere connessi al mondo che ci circonda significa anche essere connessi gli uni a gli altri. E l’atmosfera lenta, dolce e melodica di You are the one in qualche modo ci riconcilia con il mondo. (Adaja Inira)

