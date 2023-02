Sanremo 2024, Amadeus pronto con i primi spoiler

Giusto il tempo di terminare il 73° Festival della Canzone Italiana, che come sapete tutti ha visto trionfare Marco Mengoni con Due vite, seguito in seconda posizione da Lazza con Cenere, che già si parla della nuova edizione di Sanremo, la settantaquattresima.

A parlarne è stato lo stesso Amadeus nel corso della trasmissione Viva Rai 2 di Fiorello in onda questa mattina 21 febbraio 2023.

Il cinque volte direttore artistico della celebre kermesse canora italiana dice che, a partire da oggi, è pronto a rivelare le prime novità di Sanremo 2024 durante il programma de I soliti ignoti. Guarda il video pubblicato su Instagram. (La redazione)

View this post on Instagram

Se vuoi segnalarci un errore o dirci qualcosa, utilizza questo form. Se invece ti è piaciuto questo articolo, non possiamo che esserne felici. Tuttavia, per continuare a fare questo tipo di informazione in maniera libera e indipendente è importante anche (soprattutto) il tuo sostegno economico. Per questo motivo ti invitiamo a supportarci con una libera donazione via PayPal. Questo è il link per sostenerci. Grazie.