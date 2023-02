Sanremo 2023, la classifica dei 10 singoli più ascoltati

2 Minuti

A distanza di una settimana dalla fine del 73° Festival della Canzone Italiana, che ha visto trionfare Marco Mengoni con Due vite, andiamo a vedere quali sono i singoli più venduti e ascoltati in Italia dal 10 al 16 febbraio 2023, secondo i dati pubblicati da FIMI/GfK.

Top 10 singoli: settimana dal 10.02.2023 al 16.02.2023

01. Cenere di Lazza

02. Due vite di Marco Mengoni

03. Supereroi di Mr. Rain

04. Il bene nel male di Madame

05. Tango di Tananai

06. Made in Italy di Rosa Chemical

07. Splash di Colapesce Dimartino

08. Alba di Ultimo

09. L’addio di Coma_Cose

10. Duemilaminuti di Mara Sattei

La classifica dei singoli della settimana numero 7, completa di tutte le 100 posizioni, è consultabile direttamente sul sito della FIMI.

Dalla nota metodologica della Federazione Industria Musicale Italiana si legge che “le 100 canzoni con il maggior numero di download e con il maggior numero di ascolti in streaming premium rilevati all’interno dei canali rappresentati”.

Vi ricordiamo, inoltre, che “le classifiche Top of The Music FIMI/GfK sono elaborate in base alle informazioni di mercato quantitative rilevate settimanalmente, dal venerdì al giovedì, attraverso il servizio Point of Sales Tracking di GfK R&T”. (La redazione)

